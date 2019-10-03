Президент Финляндии выразил недовольство шлепком Трампа по колену

Президент Финляндии Саули Ниинисте жестом выразил недовольство тем, что американский лидер Дональд Трамп дотронулся до его колена во время встречи в Белом доме.

«В Финляндии так не принято: Трамп, Ниинисте и горячее финское колено», – написал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, опубликовав видеозапись инцидента.

В Финляндии так не принято: Трамп, Ниинисте и горячее финское колено pic.twitter.com/shJ9uTVQdM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 3, 2019

Интернет-пользователи в этой связи вспомнили эпизод, когда предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама попытался покровительство похлопать по плечу председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рауля Кастро, однако тот отклонил его руку.

Кроме того, часто вспоминают «тактильную дипломатию» Трампа по отношению к французскому президенту Эммануэлю Макрону.

Добавим, после встречи с Ниинисте Трамп заявил, что Соединенные Штаты поладят с Россией, «потому что она умная».