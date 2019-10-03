На концерте Бузовой произошла давка с участием детей

На концерте Ольги Бузовой в Городе Новокузнецк Кемеровской области произошла давка, во время инцидента взрослые едва не затоптали детей, сообщают СМИ.

Бузова выступила в Новокузнецке на два часа позже запланированного, передает «Комсомольская правда».

После концерта певица спустилась со сцены и пригласила подойти детей, чтобы те танцевали с ней. Вместе с детьми к ней начали бежать и взрослые, началась давка, отмечает издание.

В возникшей давке едва не пострадала сама исполнительница и дети. Одну из девочек, которая оказалась зажата между взрослыми, певица подняла на сцену и успокоила.

«Я хотела, чтобы вы со мной потанцевали... Что ж вы детей чуть не затоптали», – обратилась к зрителям со сцены Бузова.

В 2018 году из-за давки на рэп-концерте в ночном клубе города итальянского города Коринальдо погибли шесть человек, пострадали около 120.