Завершена инвентаризация месторождений в России

Федеральное агентство по недропользованию завершило инвентаризацию месторождений на территории России, соответствующий доклад будет направлен в Минфин и Минэнерго к декабрю, сообщили в ведомстве.

Там же отметили, что инвентаризация показала, что рентабельными являются 67% извлекаемых запасов нефти на территории России, это 11,5 млрд тонн, передает РИА «Новости».

Идея провести комплексную инвентаризацию отдельных категорий месторождений с точки зрения запасов и безубыточности добычи была озвучена в сентябре 2018 года.

В июле президент Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений, пока не завершится их инвентаризация.