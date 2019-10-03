Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в тексте указа.

Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Также он является народным депутатом Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).

С декабря 2007 года работал замдиректора Института европейской интеграции и развития.

До этого должность секретаря СНБО занимал Александр Данилюк, но около недели назад он написал заявление об увольнении.

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