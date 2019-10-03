В ОАК назвали причину аварийной посадки МС-21

Причиной аварийной посадки самолета МС-21 на аэродроме Жуковский могла стать некорректная работа индикации выхода шасси, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«В ходе завершающей стадии испытательного полета 3 октября полета предположительно некорректно сработала индикация выхода шасси. В ходе стандартной процедуры анализа испытательного полета техническими специалистами будет установлена точная картина работы систем и, в случае необходимости, произведены дополнительные настройки», – отметили в ОАК, передает ТАСС.

В корпорации добавили, что испытательный полет продолжался больше часа, посадка прошла штатно.

Ранее источник, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации сообщил, что самолет МС-21 совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском из-за неисправной работы датчика шасси.