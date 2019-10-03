В Крыму рассказали о новом городе-побратиме Симферополя

Власти Калининграда выступили с предложением заключить побратимское соглашение с Симферополем, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

«Вчера вечером, ночью, можно сказать, поступило предложение от Калининграда по итогам нашей встречи способствовать подписанию соглашения о городах-побратимах между Симферополем и Калининградом», – цитирует «Крыминформ» Константинова.

Он отметил, что будет поддерживать эту идею после назначения главы администрации Симферополя.

Сейчас у крымской столицы девять побратимов: Донецк, итальянская Падуя, Сейлем из штата Орегон, венгерский Кечкемет, немецкий Хайдельберг, турецкие Бурса и Эскишехир, болгарский Русе и израильский Ашкелон.

Ранее президент французской организации Cercle Renaissance Мишель де Ростолан, посетивший Крым со своей делегацией, оценил привлекательность российского региона для туристов.

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