Против принуждавшей внучку к порносъемкам бабушки завели дело

Уголовное дело возбуждено в Краснодаре против бабушки, использовавшей маленькую внучку в порнографических съемках.

Как передает РЕН ТВ, в мае 2011 года 64-летняя женщина при помощи неустановленных лиц привлекла свою пятилетнюю внучку к фотосъемке порнографического характера для дальнейшего распространения снимков.

Пенсионерку арестовали 2 октября.

Напомним, в октябре 2016 года в Архангельске были задержаны пятеро подозреваемых, которые пять лет занимались фото- и видеосъемкой обнаженных малолетних детей в домашней студии, своих детей им приводили две мамы и одна бабушка за деньги.