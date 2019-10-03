В МВД подтвердили, что муж укравшей 20 млн рублей кассирши проиграл деньги

Большая часть из почти 20 млн рублей, украденных кассиром Луизой Хайруллиной из банка башкирского Салавата, была проиграна в букмекерских конторах, сообщил начальник управления уголовного розыска республиканского МВД Рамиль Ермеев.

Ермеев сообщил, что муж Хайруллиной был игроманом и относил деньги в букмекерские конторы, что подтверждается запросами, передает «Интерфакс».

Представитель МВД добавил, что согласно перечислениям, большую часть похищенной суммы супруг кассирши проиграл.

В данный момент супруги дают признательные показания.

Напомним, в июле была задержана кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 20 млн рублей.

Тогда ее супруг заявил, что проиграл похищенные деньги в азартные игры, и попросил россиян пожертвовать ему деньги. Мужчину задержали после того, как он приехал из Москвы, где участвовал в телешоу.