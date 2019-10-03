Уголовное дело возбудили в отношении жителя Югры, который, находясь около отдела полиции, угрожал сотрудникам патрульно-постовой службы пневматическим пистолетом, сообщили в пресс-службе отдела МВД по Сургутскому району.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 16 сентября. Сотрудник дежурной части увидел на записи с камер наружного наблюдения неизвестного мужчину, находившегося на территории отдела полиции №3 по Сургутскому району. На место был направлен экипаж ППС.

«В ходе диалога мужчина достал предмет, схожий с пистолетом, и направил в сторону сотрудников полиции. Дослав патрон в патронник, сообщил, что будет стрелять», – передает РИА «Новости» сллюзегте поесс-службы.

Только после того, как сотрудник ППС совершил предупредительный выстрел в воздух, мужчина откинул пневматический пистолет. Задержанным оказался 27-летний житель поселка Барсово, который в ту ночь был пьян и не смог пояснить мотивы своего поведения.

«В отношении него... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – сообщили в ОМВД.

Там добавили, что мужчина находится под подпиской о невыезде.

В региональном СК заявили, что расследование уголовного дела уже завершено, и мужчина в скором времени предстанет перед судом.

Напомним, 1 октября сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России, полковника Владислава Капустина ударили ножом рядом с проходной СК в Москве. Нападение было совершено на глазах у пришедших на прием в СК людей. От полученных ранений пострадавший скончался. Убийцу арестовали.

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