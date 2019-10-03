Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым

Потерявшийся в тувинской тайге 12-летний мальчик найден спасателями, он жив, сообщили в региональном СК.

«В результате широкомасштабных поисковых мероприятий... мальчик обнаружен в 5 км от избушки, от которой ребенок самостоятельно выдвинулся в сторону села, под лиственницей», – передает RT сообщение СК.

Отмечается, что ребенок в ближайшее время будет транспортирован в больницу. В поисках мальчика были задействованы свыше 150 человек и спецсредства.

Тем временем в ГУ МЧС по Республике Тыва рассказали о состоянии здоровья нашедшегося ребенка.

«Состояние здоровья ребенка тяжелое. Для доставки его в республиканскую центральную больницу из Кызыла готовится для вылета санавиация. У него переохлаждение», – передает ТАСС сообщение МЧС.

Между тем глава республики Шолбан Кара-оол призвал власти обеспечить безопасность сборщиков дикоросов.

«Председателей администраций еще раз призываю обеспечить организованный выход в тайгу для сбора дикоросов, провести разъяснительную работу о важности регистрировать свой выход в тайгу в органах местного самоуправления», – написал руководитель региона на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Мальчик пропал 29 сентября в таежной местности в месте Хоор Арга, в 20 километрах от села Ий Тоджинского района во время сбора кедровых орехов.