Черепки времен неолита найдены в центре Москвы

Археологи во время раскопок вблизи Гоголевского бульвара нашли фрагменты сосуда, которые относятся примерно к 4-3,5 тыс. до н.э.

«Части древнего керамического сосуда или вазы были найдены во время раскопок в центре Москвы. Археологические работы ведутся в районе Гоголевского бульвара с весны этого года. Найденные там фрагменты специалисты относят к эпохе неолита (позднейший период каменного века)», – сказано на сайте мэра Москвы.

Всего было найдено «около десятка небольших черепков ямочно-гребенчатой керамики» размером от двух до пяти сантиметров. Их извлекли из раскопа глубиной четыре метра. Отмечается, что данное название связано с тем, что украшение изделий напоминает отпечатки гребней или небольшие ямки.

«Это редкий случай, можно даже сказать, чудо, что в центре Москвы сохранились артефакты времен неолита. Мы получили еще одно подтверждение, что почти шесть тысяч лет назад на территории исторического центра Москвы уже жили люди. Ранее на этом же месте был обнаружен кремневый наконечник стрелы, который относится к тому же историческому периоду», – сказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

После реставрационных работ артефакты пополнят коллекцию Музея Москвы.

Ранее в столице были найдены предполагаемые следы пожара 1571 года.