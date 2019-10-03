Роскачество нашло токсины в лапше быстрого приготовления

Роскачество протестировало лапшу быстрого приготовления и обнаружило в ней токсины, пестициды и повышенное содержание соли.

Продукт анализировали по 170 показателям качества и безопасности, сообщается на сайте Роскачества.

Внимание специалистов было привлечено к 17 наиболее популярным торговым маркам. Из них 14 были произведены в России, две – в Казахстане и одна – в Южной Корее.

«Ни одна торговая марка не может претендовать на российский знак качества, потому что во всей исследуемой продукции были обнаружены несоответствия по тем или иным показателям повышенного стандарта Роскачества», – отмечается в сообщении.

В лапше некоторых брендов нашли следы регуляторов роста растений, пестицидов и микотоксинов («БигЛанч», «Золотистая жатва», «Роллтон», «Моя цена»). Это значит, что на заводах нет тщательного входного контроля сырья.

В товаре восьми брендов нашли следовые количества охратоксина А. Также в лапше пяти брендов были следовые количества микотоксина зеараленон.

Исследование подтвердило, что в лапше быстрого приготовления содержится много соли. В 12 торговых марках массовая доля соли в готовом продукте не соответствует опережающему стандарту Роскачества.

При этом не подтвердилось мнение, что производители используют сою, а также о том, что заявленное мясо в лапше отсутствует.

Ранее специалисты Роскачества составили рекомендации по правильному использованию пластиковой посуды.