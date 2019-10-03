В четверг синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 13 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. К обеду воздух прогреется до плюс 16 градусов. Ветер прогнозируется южный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.