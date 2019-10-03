Финалист «Лидеров России» рассказал об успехе практики нетворкинга

«Благодаря общению с другими участниками, нетворкингу, открытой и честной конкуренции у меня, безусловно, расширился кругозор, что позволило более гибко подходить к решению той или иной задачи», – сказал газете ВЗГЛЯД один из финалистов предыдущего конкурса «Лидеры России» Александр Литвинов, менеджер крупной газовой компании. По итогам конкурса он смог получить одного из вице-премьеров России себе в наставники.

«По результатам конкурса «Лидеры России» моим наставником стал зампредседателя правительства Российской Федерации Юрий Иванович Борисов. Первый разговор с Юрием Ивановичем был еще на полях финала в Сочи в рамках одного из конкурсных дней, а спустя где-то две недели после окончания конкурса состоялась первая встреча уже в рамках программы наставничества. С целью развития моих компетенций в части судостроения и понимания общей проблематики отечественного гражданского кораблестроения и процесса диверсификации деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса на этой встрече в качестве начального этапа был составлен план мероприятий, в том числе с посещением ряда предприятий судостроительной промышленности. Моя трудовая деятельность связана с маркетингом газа и СПГ на внешних рынках, где вопросы транспортировки груза занимают важную часть бизнес-процесса – и с точки зрения профессионального роста мне было интересно получить новые прикладные знания по всей цепочке создания стоимости на рынке гражданского судостроения », – признался один из финалистов конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, менеджер департамента морской транспортировки «Новатэка» Александр Литвинов.

«Сейчас подходит к концу этап анализа отечественного кораблестроения. За это время удалось посетить производственные площадки судостроительных предприятий, конструкторские бюро и научные центры в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Астрахани. Также был организован ряд встреч с экспертами из Министерства промышленности и торговли, Правительства, Объединенной судостроительной корпорации. Конечно же, самое важное в этом всем – это живое общение с уникальными людьми: директорами предприятий, инженерами, конструкторами – специалистами своего дела», – перечислил Литвинов.

«Каждый из участников конкурса пришел на него со своим бэкграундом. В итоге благодаря общению с другими участниками, нетворкингу, открытой и честной конкуренции у меня, безусловно, расширился кругозор, что позволило более гибко подходить к решению той или иной задачи, – отметил финалист. – На какие-то вещи в профессии, и вообще в жизни я стал смотреть под другим углом». Напомним, что нетворкингом принято называть искусство установления и поддержания деловых контактов для достижения успеха в бизнесе и жизни».

Напомним, что нетворкингом принято называть искусство установления и поддержания деловых контактов для достижения успеха в бизнесе и жизни.

Как известно, конкурс управленцев «Лидеры России» – это флагманский проект АНО «Россия – страна возможностей», направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель проекта – поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

В пятницу президент России Владимир Путин проведет в Сочи на базе образовательного центра «Сириус» расширенное заседание Наблюдательного совета «Россия – страна возможностей» в Сочи. По информации пресс-службы Кремля, «в рамках мероприятия будут озвучены ключевые результаты работы платформы «Россия – страна возможностей», рассмотрены идеи новых проектов для платформы и поставлены дальнейшие задачи по ее развитию». Путин возглавляет наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей».

Одним из финалистов конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов стал менеджер департамента морской транспортировки ПАО «Новатэк» Александр Литвинов. Его наставником по итогам конкурса стал вице-премьер Юрий Борисов. Совместно они разработали программу «Анализ возможностей отечественного судостроения», в рамках которой финалист посетил 12 судостроительных предприятий, шесть конструкторских бюро и научных центров, провел встречи почти с двумя десятками экспертами, в том числе из правительства и из Объединенной судостроительной корпорации.

Кстати, Александр реализует и собственный социальный проект – турниры по стритболу для школьников в ставропольском городе Лермонтове. По его словам, в планах превратить проект в хорошую, замечательную традицию с теми, кто неравнодушен к поддержке и развитию спорта в маленьком городке.

«На мой взгляд, конкурс «Лидеры России» в формировании компетентного кадрового резерва для страны приобрел очень большое значение. Это прекрасная возможность для людей, у которых есть за спиной определенный опыт, применить его на практике. Конкурс позволяет участникам проявить себя. Он превратился в важную часть нынешней системы социальных лифтов, которая способствует выявлению профессионалов с высоким уровнем компетенции и дальнейшей работе с ними», – подытожил Литвинов.

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