Житель Ленобласти построил собственную железную дорогу и паровоз

Житель поселка в Ленобласти Павел Чилин построил около своего дома треть километра железной дороги, десять стрелок, три моста и депо, а также собственный паровоз.

Строительство железной дороги началось 11 лет назад, по словам мужчины, для него был принципиально важен выбор ширины колеи. Для военно-полевых и шахтных узкоколеек ширина составляет 600 миллиметров. Мужчина остановился на варианте 300 миллиметров. По подобию дороги Чилина свои трехсотмиллиметровые узкоколейки построили еще несколько человек из Москвы и Петербурга.

«Это удобно. Можно ездить друг к другу в гости с собственным подвижным составом. Один товарищ сделал узкоколейный трамвай, привозил его к нам. Другой испытывал у меня свою самодельную вагонетку», – приводит слова Чилина «Российская газета».

Сейчас у мужчины есть мотовоз, ручная дрезина, три вагонетки, пассажирский и товарный вагоны. В следующем году Чилин собирается запустить паровоз, работающий на дровах и угле. Над проектом паровоза мужчина работает уже семь лет вместе с единомышленником Сергеем Тереховым.

Паровоз, по словам изобретателей, может перевозить до 20 тонн груза и этой осенью уже прошел ходовые испытания. Кроме того, Павел и Сергей в ходе разработки паровоза собрали из парового котла и лодки «пароход».

Чилин подчеркивает, что домашняя железная дорога – «не аттракцион, а инструмент для хозяйственных нужд и правильного воспитания детей». Видео опубликованы на You-Tube канале Павла Чилина.

В июне французский изобретатель пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.