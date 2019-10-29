На границе с Азербайджаном поймали перевозивших военное оборудование контрабандистов

На границе с Азербайджаном в Дагестане задержаны члены ОПГ, занимавшейся контрабандой в том числе военного оборудования, в операции участвовали сотрудники ФСБ, пишут СМИ со ссылкой на источник.

«В пункте пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане сотрудники центрального аппарата ФСБ России и контрразведки поймали членов ОПГ, занимавшихся контрабандой денег и других веществ. В ходе проведенной операции предотвращен вывоз из России военного оборудования», – сказал собеседник «Интерфакса».

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В апреле в Москве украинца осудили за контрабанду запчастей для «Арматы».