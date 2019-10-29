Британка нашла в саду деталь бомбардировщика B-52

В Британии местная жительница нашла в саду деталь от бомбардировщика B-52, который взлетел с базы британских ВВС у города Фэрфорд, об этом сообщила местная полиция.

Спасательная команда полицейских города Шипстон-он-Стаур опубликовала снимок детали в соцсетях, передает РИА «Новости».

«Это часть от американского бомбардировщика B-52 с (авиабазы) Фэрфорд, графство Глостершир», – так подписали правоохранители снимок.

В сообщении отмечается, что местная жительница на минувшей неделе обратилась в полицию. Она заявила, что услышала глухой стук от падения предмета в своем палисаднике.

«При более внимательном рассмотрении она обнаружила предмет, похожий на небольшую деталь от самолета», – говорится в заявлении.

Полицейские прибыли на место, после чего они связались с представителями базы, где, по данным СМИ, базируются несколько американских самолетов.

В мае 2018 года в Японии детали самолета рухнули на территорию больницы.