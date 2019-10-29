Пентагон заключил контракт на закупку крупнейшей партии F-35

Минобороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на закупку крупнейшей партии истребителей пятого поколения F-35, сообщает Пентагон.

Сумма первоначального контракта составит 7 млрд долларов. При этом в целом контракт должен включать выплаты в 34 млрд долларов, на которые будут закуплены 478 самолетов для США и стран-союзников, передает РИА «Новости».

«Министерство обороны и Lockheed Martin добились огромного прогресса и заключили соглашение о производстве и поставках F-35», – заявил сотрудник Пентагона, ответственный за контракты, Эллен Лорд.

Соглашение отражает намерение Пентагона «агрессивно снижать стоимость» истребителей, заявил Лорд. Он добавил, что с 2022 года производство одного самолета подешевеет почти на 13% – до 80 млн долларов в ряде комплектаций.

В сентябре сообщалось, что США дали согласие на продажу Варшаве 32 новейших истребителей F-35. При этом Польша просила у Вашингтона скидку при покупке самолетов.