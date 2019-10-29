На судне госнефтекомпании Азербайджана произошел взрыв, есть жертвы

На геологоразведочном судне государственной нефтекомпании Азербайджана (SOCAR) произошел взрыв, погиб человек, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«На геологоразведочном судне SOCAR произошел взрыв, есть погибший и трое раненых», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Раненых госпитализировали, для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия.

Уточняется, что раненые госпитализированы, создана комиссия для выяснения причин ЧП.

Напомним, прорыв сразу пяти дамб на золотодобывающем предприятии под Красноярском произошел 19 октября. В результате происшествия погибли 17 человек, 44 пострадавших.