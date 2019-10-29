Пентагон назвал сроки достижения полной боевой готовности турецких С-400

Власти США полагают, что зенитные ракетные системы С-400, которые Турция приобрела у России, достигнут полной боевой готовности к концу 2019 года, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

«Мы ожидаем, что они будут в полной боевой готовности к концу года», – передает ее слова ТАСС.

Между тем, на прошлой неделе СМИ сообщили, что США все еще пытаются отговорить Турцию от покупки российских ЗРК С-400.

В июле в Турцию прибыли российские комплексы С-400. Глава МИД Турции объяснял, что Анкара не собирается быть вечным просителем у НАТО.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о спорах в США по поводу санкций против Турции из-за С-400.

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