СК проверит сообщения о насильном раздевании девочки-подростка в ТЦ на Алтае

Следственный комитет России по Республике Алтай начал проверку после появления в СМИ сообщений о том, что в одном их торговых центрах города Горно-Алтайска девочку-подростка заставили раздеться до белья из-за подозрения в краже.

Инцидент произошел в магазине косметики и бытовой химии в ТЦ «Западный». Сообщалось, что продавцы, заподозрив подростка в краже, заставили ее раздеться до белья, чтобы обыскать. Отмечается, что сотрудницы магазина «неправомерно обыскали несовершеннолетнюю девочку-подростка и ее личные вещи», говорится в сообщении на сайте ведомства.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, по итогам которой будет дана юридическая оценка действиям виновных лиц.

Ранее актрису из сериала «Солдаты» заподозрили в краже в столичном фитнес-центре.