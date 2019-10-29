Мясо названо самым вредным продуктом для здоровья и окружающей среды

Группа ученых из Великобритании и США провела исследование, по результатам которого мясо было названо продуктом, который оказывает самое негативное влияние на окружающую среду и провоцирует риск преждевременной смерти, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

Исследователи из Университета Оксфорда (Великобритания) и Миннесота (США) проанализировали влияние 15 разных групп продуктов на здоровье человека и окружающую среду. Так, ученые отметили, что 9 из 15 факторов глобального риска повышения заболеваемости диабетом, раком пищеварительной системы, ишемической болезнью сердца и инсультом связаны с плохим питанием. При этом 30% парниковых газов в атмосфере являются следствием выбросов сельского хозяйства. Целью ученых было выявление продуктов, наиболее негативно влияющих на здоровье людей и окружающую среду, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на PNAS.

Индекс AREI помог ученым выделить среднее относительное воздействие продуктов питания на окружающую среду в расчете на порцию по пяти экологическим показателям: выбросы парниковых газов, площадь земли для производства, потребность в воде, загрязнение окружающей среды в процессе производства, другие негативные экологические факторы.



«Продукты питания, связанные со значительным снижением риска смертности, связаны с низким средним воздействием на окружающую среду. Цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло – индекс APEI меньше 4 на порцию. Рыба, которую связывают со значительным повышением риска смертности, имеет AREI 14 на порцию. Продукты, которые сильнее других увеличивают риск смерти, имеют разную степень негативного воздействия на окружающую среду. Самый высокий AREI у необработанного красного мяса – 73 единицы на порцию, обработанного – 37. В то же время, напитки с высоким содержанием сахара оказывает воздействие на окружающую среду на уровне AREI 0,95», – отмечается в материале.

В середине рейтинга «вредности» оказались рыба, птица и молочные продукты. Яйца и красное мясо могут негативно повлиять на здоровье человека, однако для окружающей среды они вредны в три раза меньше.

Как уточняют ученые, в мире стремительно растет употребление в пищу вредных для здоровья и окружающей среды продуктов. В регионах, где эта тенденция растет, ученые советуют снижать потребление мяса и включить в рацион злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие продукты растительного происхождения с высоким содержанием ненасыщенных жиров. По словам ученых, эти продукты наносят меньше вреда окружающей среде и полезны для здоровья.

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