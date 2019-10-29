Министр экономики Германии госпитализирован после падения с лестницы

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер госпитализирован после падения с лестницы на открытии конференции по цифровым технологиям в Дортмунде, сообщает журнал Spiegel.

После того как Альтмайер произнес речь, он начал спускаться по лестнице со сцены и упал. По словам очевидцев, глава ведомства сильно расшибся, передает «Интерфакс».

В министерстве заявили, что Альтмайер «споткнулся, покидая сцену, и упал», «ему была оказана помощь сразу на месте, однако в настоящее время он проходит еще одно обследование в больнице».

Зал, где проводится конференция, был эвакуирован. Во вторник днем в конференции должна принять участие канцлер Германии Ангела Меркель, передает РИА «Новости».

В свою очередь телеканал n-tv сообщил, что мероприятия с участием Альтмайера на полях конференции не отменены, но вместо министра в них примет участие представитель министерства.

Альтмайеру 60 лет, он давний соратник Меркель, ранее руководил ведомством федерального канцлера, был координатором правительства по вопросам мигрантов.