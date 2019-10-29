Стартовал дистанционный этап конкурса «Лидеры России»

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29 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:18  |  vz.ru
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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Примаков научил Россию отстаивать интересы

Владимир Путин многому научился у Евгения ПримаковаФото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Нынешний юбилей Евгения Примакова – первый, отмечаемый уже без него. Памятник, который появится в Москве к его 90-летию, означает, что страна помнит его государственные заслуги. Но важно помнить и его уроки. Например, как можно отстаивать национальные интересы даже в самых неблагоприятных для этого условиях.  Подробности...
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Россияне изменили отношение к эвтаназии

Право на уход из жизни по собственному желанию уже узаконено во многих странах ЕвропыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Глава Минздрава Скворцова допустила возможность эвтаназии в России. Она отметила, что такие решения следует принимать на референдуме. Ранее Скворцова выступала резко против эвтаназии. Но опросы показывают, что отношение общества к добровольному уходу из жизни для неизлечимо больных людей тоже меняется. Остается только один вопрос – кому придется делать эту работу.  Подробности...
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Марксизм вернулся в Германию назло Меркель

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Александер Гауланд и сопредседатель «Левых» Катя КиппингФото: M. Popow/Imago/Global Look Press,
Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press
На региональных выборах в Германии произошло историческое событие. Две партии, с приязнью относящиеся к России, заняли первое и второе место в одной из земель, задвинув традиционных игроков немецкой политики на третьи роли. Это ставит под угрозу наследие Меркель, дискредитирует русофобскую истерику в СМИ и возвращает на сцену верных друзей Советского Союза. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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На Примакова был острый спрос

Сергей Станкевич, историк
Здравые и прагматичные идеи Евгения Примакова, увы, не находили тогда адекватного отклика ни в России, ни на Западе. К тому моменту, когда Примаков в 1996 году возглавил МИД, а потом и правительство, время было уже упущено. Подробности...

Законом о семейном насилии может быть вымощена дорога в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Горячее желание помочь людям и обуздать зло никак не гарантирует, что в результате вы не наломаете дров. Для законодательной деятельности нужен холодный расчет последствий, а не взвинченный пафос. Подробности...
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Трагедия советских диссидентов в их сражении за советскую власть

Дмитрий Ольшанский, публицист
Трагедия советских диссидентов состоит в том, что они – единственные в мире – сражались с советской властью за советскую власть. Им казалось, что они проиграли. Подробности...
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              Стартовал дистанционный этап конкурса «Лидеры России»

              29 октября 2019, 12:54

              Текст: Алина Назарова

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              Для участников конкурса «Лидеры России» стал доступен первый тест дистанционного этапа – проверка интеллектуальных способностей, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

              Тест открылся в личных кабинетах 29 октября в полночь по местному времени региона, от которого зарегистрирован участник. На прохождение этого блока у конкурсантов есть двое суток, выполнение тестовых заданий займет около 60 минут. Завершится тест интеллектуальных способностей 30 октября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

              «Мы традиционно даем конкурсантам не так много времени, но его достаточно, чтобы выполнить задания. С учетом популярности конкурса «Лидеры России» в интернете появились различные предложения от мошенников о прохождении тестов за вас. Хочу обратить особое внимание, каждый год вопросы всех тестов обновляются. База новых вопросов держится в строжайшем секрете. Так что не рассчитывайте на чью-то помощь, опирайтесь только на свои знания. Более того, в начале каждого полуфинала всем конкурсантам предстоит пройти ретест для подтверждения того, что все задания они выполняли самостоятельно», – сказал Комиссаров.

              Тест интеллектуальных способностей состоит из трех частей. Первая – тест на вербальный интеллект, проверяет, насколько испытуемый умеет работать со словом, оперативно понимать и соотносить различные понятия.

              «Руководителю приходится читать очень много документов, работать с большим объемом текстовой информации. И от того, насколько эффективно человек способен это делать, зависит успех его профессиональной деятельности», – рассказал председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

              Вторая часть теста интеллектуальных способностей – тест на числовой интеллект. В нем проверяется способность анализировать данные (таблицы, диаграммы) и делать выводы на основе множественных численных значений. Третья часть – тест на пространственный интеллект. По словам председателя экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павла Безручко, его можно обозначить как проверку на общую логику, то есть способность соотносить между собой разноплановые понятия.

              Всего основных тестов пять. Накануне каждого участники смогут воспользоваться возможностью пройти демонстрационную версию теста и проверить скорость интернета, а также корректность работы браузера.

              Следующий тест – тест общих знаний – пройдет с 5 по 7 ноября. Области проверки остались прежние – история, обществознание, география, культура, литература и другие разделы. Но в этом году организаторы конкурса предоставляют участникам возможность сделать три попытки: в зачет пойдет лучший результат. Чтобы выйти в следующий этап, необходимо набрать не меньше 75% правильных ответов. Один день – одна попытка. Каждый раз участнику будет направляться отчет, в котором будет отражен процент правильных ответов теста.

              «Такое нововведение необходимо для того, чтобы этот этап сделать не только оценочным, но и развивающим. Не исключено, что между подходами, конкурсант будет гуглить или читать, чтобы подтянуть свои знания. Таким образом, если человек настроен на победу, он покажет лучший результат. После прохождения дистанционных этапов обязательно будет проведен полный ретест перед началом полуфиналов. Подобные меры нужны для того, чтобы отсеять недобросовестных участников, воспользовавшихся чей-то помощью. На очном испытании конкурсанта посадят за компьютер, попросят убрать телефон и подтвердить результаты своего заочного тестирования при оценщиках. Если человек не справится, то он не будет допущен к дальнейшим очным испытаниям», – подчеркнул председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

              С 9 по 10 ноября в личных кабинетах участников откроется новый тест в конкурсе «Лидеры России» – тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости. Как отметил Безручко, у руководителей тяжелая работа, связанная с постоянным стрессом, когда нужно принимать решение оперативно и порой в условиях недостаточной информации. Стресс – серьёзное ограничение в управленческой работе. Поэтому организаторы конкурса хотят посмотреть, насколько участники способны справляться с такими ситуациями.

              «Тесты интеллектуальных способностей, общих знаний и умственной работоспособности – это первый блок тестов. Конечно, определенное количество людей не пройдут этот этап. Однако по результатам каждого задания участник получит достаточно подробный отчет с рекомендациями по развитию. Одним словом, даже если человек попробовал, но не прошел, он получит хороший опыт, так как поймет, над чем ему нужно поработать и какие знания подтянуть», – заметил Комиссаров.

              Отчеты первого блока тестирования участникам будут направлены конкурсантам 15-16 ноября.

              Следующий блок тестирования состоит из трех частей. Первая – тест управленческого потенциала (19-20 ноября). Вторая – новый тест – оценка управленческой готовности (26-27 ноября). Третья часть – профессиональные, профильные тесты для участников специализаций «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии». Отчеты второго блока тестирования участники получат 12-13 декабря.

              Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

              На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 тыс. 732 регистраций, 22 тыс. 272 подано на трек «Наука» и 9 тыс. 745 – на специализацию «Здравоохранение».

              Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

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