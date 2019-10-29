Стартовал дистанционный этап конкурса «Лидеры России»

Для участников конкурса «Лидеры России» стал доступен первый тест дистанционного этапа – проверка интеллектуальных способностей, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Тест открылся в личных кабинетах 29 октября в полночь по местному времени региона, от которого зарегистрирован участник. На прохождение этого блока у конкурсантов есть двое суток, выполнение тестовых заданий займет около 60 минут. Завершится тест интеллектуальных способностей 30 октября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Мы традиционно даем конкурсантам не так много времени, но его достаточно, чтобы выполнить задания. С учетом популярности конкурса «Лидеры России» в интернете появились различные предложения от мошенников о прохождении тестов за вас. Хочу обратить особое внимание, каждый год вопросы всех тестов обновляются. База новых вопросов держится в строжайшем секрете. Так что не рассчитывайте на чью-то помощь, опирайтесь только на свои знания. Более того, в начале каждого полуфинала всем конкурсантам предстоит пройти ретест для подтверждения того, что все задания они выполняли самостоятельно», – сказал Комиссаров.

Тест интеллектуальных способностей состоит из трех частей. Первая – тест на вербальный интеллект, проверяет, насколько испытуемый умеет работать со словом, оперативно понимать и соотносить различные понятия.

«Руководителю приходится читать очень много документов, работать с большим объемом текстовой информации. И от того, насколько эффективно человек способен это делать, зависит успех его профессиональной деятельности», – рассказал председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

Вторая часть теста интеллектуальных способностей – тест на числовой интеллект. В нем проверяется способность анализировать данные (таблицы, диаграммы) и делать выводы на основе множественных численных значений. Третья часть – тест на пространственный интеллект. По словам председателя экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павла Безручко, его можно обозначить как проверку на общую логику, то есть способность соотносить между собой разноплановые понятия.

Всего основных тестов пять. Накануне каждого участники смогут воспользоваться возможностью пройти демонстрационную версию теста и проверить скорость интернета, а также корректность работы браузера.

Следующий тест – тест общих знаний – пройдет с 5 по 7 ноября. Области проверки остались прежние – история, обществознание, география, культура, литература и другие разделы. Но в этом году организаторы конкурса предоставляют участникам возможность сделать три попытки: в зачет пойдет лучший результат. Чтобы выйти в следующий этап, необходимо набрать не меньше 75% правильных ответов. Один день – одна попытка. Каждый раз участнику будет направляться отчет, в котором будет отражен процент правильных ответов теста.

«Такое нововведение необходимо для того, чтобы этот этап сделать не только оценочным, но и развивающим. Не исключено, что между подходами, конкурсант будет гуглить или читать, чтобы подтянуть свои знания. Таким образом, если человек настроен на победу, он покажет лучший результат. После прохождения дистанционных этапов обязательно будет проведен полный ретест перед началом полуфиналов. Подобные меры нужны для того, чтобы отсеять недобросовестных участников, воспользовавшихся чей-то помощью. На очном испытании конкурсанта посадят за компьютер, попросят убрать телефон и подтвердить результаты своего заочного тестирования при оценщиках. Если человек не справится, то он не будет допущен к дальнейшим очным испытаниям», – подчеркнул председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

С 9 по 10 ноября в личных кабинетах участников откроется новый тест в конкурсе «Лидеры России» – тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости. Как отметил Безручко, у руководителей тяжелая работа, связанная с постоянным стрессом, когда нужно принимать решение оперативно и порой в условиях недостаточной информации. Стресс – серьёзное ограничение в управленческой работе. Поэтому организаторы конкурса хотят посмотреть, насколько участники способны справляться с такими ситуациями.

«Тесты интеллектуальных способностей, общих знаний и умственной работоспособности – это первый блок тестов. Конечно, определенное количество людей не пройдут этот этап. Однако по результатам каждого задания участник получит достаточно подробный отчет с рекомендациями по развитию. Одним словом, даже если человек попробовал, но не прошел, он получит хороший опыт, так как поймет, над чем ему нужно поработать и какие знания подтянуть», – заметил Комиссаров.

Отчеты первого блока тестирования участникам будут направлены конкурсантам 15-16 ноября.

Следующий блок тестирования состоит из трех частей. Первая – тест управленческого потенциала (19-20 ноября). Вторая – новый тест – оценка управленческой готовности (26-27 ноября). Третья часть – профессиональные, профильные тесты для участников специализаций «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии». Отчеты второго блока тестирования участники получат 12-13 декабря.

Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 тыс. 732 регистраций, 22 тыс. 272 подано на трек «Наука» и 9 тыс. 745 – на специализацию «Здравоохранение».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

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