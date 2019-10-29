Ласицкене и Сидорова решили раздать подаренные им деньги

Чемпионки мира по легкой атлетике 2019 года Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова решили поделить подаренные им 10 млн рублей Федерацией бокса России среди всех российских участников мирового первенства в Дохе.

Торжественная церемония награждения легкоатлеток прошла в Центре прогресса бокса в Москве в рамках награждения победителей и призеров женского чемпионата мира по боксу.

Ласицкене и Сидорова получили по сертификату на 5 млн рублей и автомобилю после обращения членов женской сборной России по боксу, попросивших руководство своей федерации обратить внимание на успехи российских легкоатлеток на чемпионате мира.

«Это награждение для нас стало неожиданностью. Мы решили, что должны разделить награду среди всех призеров и участников чемпионата мира по легкой атлетике. Все, кто участвовал в Дохе, получат часть [средств]. Надеюсь, что они будут счастливы и благодарны», – передает ТАСС слова Ласицкене.

«Я очень удивилась тому, что Федерация бокса России решила нас отметить. Я не могу принять такой подарок, это очень ответственно. Мы с Анжеликой обсуждали и вместе решили, что так (разделить приз) будет правильно. Мы будем дружить с федерацией бокса, девочки там приятные, поддержка от нас обеспечена», – добавила она.

Ласицкене сообщила также, что отдала подаренный автомобиль своему тренеру Геннадию Габриэляну.

«Все медали – это заслуга моего тренера. Хочу, чтобы вы катались по Москве на машине», – сказала чемпионка мира и подарила ключи от автомобиля своему тренеру.

Напомним, в конце сентября Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе она завоевала золотую медаль, взяв с первой попытки высоту 2,04 м.

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