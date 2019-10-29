Роботу Федору пришлось отказаться от Google из-за честности

Робот «Федор» рассказал, что вынужден был перейти с американской поисковой системы Google на российскую «Яндекс» из-за того, что он не смог соврать и поставить галочку на вопросе «Я не робот».

«Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс – там пока вопросов не задают», – написал «Федор» в Twitter.

Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс – там пока вопросов не задают. pic.twitter.com/GAm2lUvP35 — FEDOR (@FEDOR37516789) October 29, 2019

Напомним, 24 октября робот «Федор» почтил память испытателей ракетной техники.

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