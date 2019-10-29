В России предложили изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, в котором предлагается внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России.

С 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения. Этой информацией с ведомством будут делиться Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР), передает РБК.

Оценка уровня бедности будет происходить после интеграции показателей Росстата с информацией ФНС и ПФР.

Верифицированные данные по всей стране стране и каждому отдельному региону будут публиковаться 29 декабря.

Другое нововведение касается изучения и анализа данных об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности семей с детьми и пенсионеров.

Ожидается, что Росстат приступит к этой работе с 2020 года с охватом 25 тыс. домохозяйств.

Основной целью нововведения является повышение качества статистики бедности в России, которое поможет усилить адресность социальной помощи от государства.

Ранее Минтруд спрогнозировал снижение числа бедных в России.