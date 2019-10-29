Москвичей предупредили об осадках

Москвичей ожидают облачность, дождь с мокрым снегом, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 4–6 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до минус 1 градуса, передает ТАСС.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 2–7 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметок минус 2 градусов.