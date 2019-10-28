Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики России.

«Не так давно я проводил совещание, это было 8 октября, по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. Во всяком случае, мы их таковыми считаем. Вопрос, конечно, в том, с чем соизмерять. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно», – сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

«По итогам совещания был доработан пакет дополнительных решений по стимулированию экономического роста. Как мы и договаривались, я подписал перечень поручений», – добавил он.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин предложил увеличить дефицит бюджета для стимулирования экономики России.