Путин подписал указ о создании Федеральной пробирной палаты

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты, которая получит функции госконтроля по драгоценным металлам и камням.

«Образовать на базе федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» Федеральную пробирную палату, придав ей статус федеральной службы и передав функции указанного учреждения», – сказано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе отмечено, что данная служба получит функции по госконтролю за производством, использованием и обращением драгметаллов, использованием и обращением драгоценных камней (за исключением функций по контролю при ввозе в Россию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), и вывозе из России в такие государства драгоценных камней).

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