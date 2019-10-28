Кремль объяснил отзыв заявления по комиссии в рамках Женевских конвенций

Отзыв заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, связан с отсутствием в комиссии представителя России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Дело в том, что на протяжении многих лет в этой комиссии не было никакого представительства от Российской Федерации, и Российская Федерация никак не могла принимать участие в работе этой комиссии, в определении каких-то критериев и так далее, и, по сути, эта комиссия не является таким работоспособным органом, поэтому было принято такое решение», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что такая позиция по комиссии была рекомендована экспертами.

17 октября президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму законопроект об отзыве заявления, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Речь в ней шла о международной комиссии с компетенцией расследования предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках международного вооруженного конфликта. В законопроекте указывается, что с 1991 году комиссия фактически не выполняет своих функций, а в ее составе нет российского представителя, хотя Москва и уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос.

Правительство поддержало проект закона.

Тогда Пескову уже задавали вопрос на этот счет, но он отказался комментировать.