В Кремле оценили решение ряда губернаторов возглавить отделения ЕР

Президенту Владимиру Путину важно, чтобы губернаторы должным образом исполняли свои функции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя решение руководителей 13 российских субъектов возглавить региональные отделения «Единой России».

«Это партийная проблематика, мы не являемся адресатом, кому надо задавать эти вопросы. Для администрации президента и для главы государства важно, чтобы губернатор работал должным образом и исполнял функции главы региона. А партийная тематика – это уже не к нам», – сказал он, передает ТАСС.

На минувшей неделе губернаторы 13 субъектов выдвинули предложение возглавить региональные отделения партии «Единая Россия», эту идею поддержал премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев.

Согласно этому решению, региональные отделения возглавили руководители Адыгеи, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Якутии, губернаторы Приморского и Ставропольского краев, Брянской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской и Самарской областей, а также врио губернатора Севастополя.

Позже главы регионов пояснили, зачем им лидерство в «Единой России».