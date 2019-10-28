В центре Бакулева опровергли рост детской смертности

Сообщения о повышении смертности в национальном медицинском центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева не имеют отношения к действительности, заявил пресс-секретарь учреждения, заведующий научно-консультативным отделением, врач – сердечно-сосудистый хирург Сергей Никонов.

«Это все бред, я не понимаю, почему рассматриваются анонимки... Смертность осталась примерно на том же уровне, что и в прошлом году», – пояснил Никонов, передает РИА «Новости».

По его словам, в центре на должном уровне проводится дезинфекция хирургических инструментов.

Ранее Mash со ссылкой на одну из медсестер учреждение сообщил, что в центре им. Бакулева смертность якобы достигла 70%, а инструменты для работы хирургов плохо дезинфицируются.

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