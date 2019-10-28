Линч получил почетный «Оскар»

Американский режиссер Дэвид Линч удостоился премии «Оскар» за заслуги перед киноиндустрией.

11-я церемония вручения премии прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

«Немногословный Дэвид Линч получает свой «Почетный Оскар», – передает РИА «Новости» сообщение Американской академии.

Режиссер действительно был немногословным. Во время вручения награды он сказал: «У вас очень интересный вкус».

Кроме Линча премии также удостоились киноактер Уэс Стьюди и режиссер Лина Вертимюллер.

Напомним, в мае 2017 года Линч объявил об уходе из полнометражного кино.

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