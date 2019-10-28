Россия призвала обсудить механизм реагирования на нарушения устава СЕ

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выразила мнение, что механизм реагирования на нарушения принципов СЕ не стоит обсуждать в сжатые сроки, чтобы он не стал инструментом борьбы с неугодными делегациями.

Соответствующее обращение на имя председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье направил глава делегации России в Ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой после того, как госсекретарь при французском МИД Амели де Моншален предложила создать механизм привлечения к ответственности за нарушение государствами устава Совета Европы.

«Первое и основное, что нас не устраивает, – это изначально предлагаемые сжатые сроки обсуждения предложения французских коллег. На мой взгляд, это не тот вопрос, с которым нужно торопиться. Новый механизм должен быть продуман до мелочей, чтобы исключить возможность того, что он станет инструментом для решения узких политических задач и борьбы со ставшими в какой-то момент неугодными делегациями», – сказал Толстой, передает РИА «Новости»

Претензии у российской делегации есть и к дополнительным санкционным мерам и механизму их применения.

«Мы считаем, что в соответствии с Уставом, решение может быть принято только двумя третями от общего количества депутатов, а не от присутствующих в зале в настоящий момент времени. Да и в целом трехсторонний принцип работы предлагаемого механизма (ПАСЕ, Комитет министров Совета Европы, Генсекретарь) должен быть отлажен и уравновешен», – сказал вице-спикер Госдумы.