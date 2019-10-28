Стала известна сумма компенсации пострадавшим от паводка аграриям Приамурья

Сельхозпроизводители Амурской области, пострадавшие от летнего паводка, получат более 3 млрд рублей из резервного фонда, деньги поступят в регион в середине ноября, сообщили в региональном правительстве.

«Амурские аграрии получат более 3 млрд рублей из резервного фонда. Средства должны поступить в область в середине ноября. Они пойдут на компенсации ущерба 86 сельскохозяйственным товаропроизводителям и 210 крестьянским (фермерским) хозяйствам, пострадавшим в результате летнего паводка, а также уплату процентов по 221 кредиту аграриев», – передает РИА «Новости» сообщение правительства Амурской области.

В регионе во время летнего паводка пострадали 329 хозяйств, был практически уничтожен урожай на общей площади 255 тысяч гектаров, ущерб сельхозпроизводителей от паводка оценивался в 3,7 млрд рублей.

«Мы оперативно направили в Минсельхоз России все необходимые данные и документы, чтобы наши аграрии, пострадавшие во время паводка, смогли получить господдержку. Очень важно, что благодаря выделенным средствам потребности сельхозтоваропроизводителей для нормализации работы будут удовлетворены практически на 100%», – заявил заместитель председателя правительства Амурской области Александр Нестеренко.

Аномальный паводок, вызванный обильными дождями, затронул Амурскую и Еврейскую автономную области, Хабаровский и Приморский края. Общее количество пострадавших превысило 168 тыс. человек.

Напомним, в июле в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. Из-за разлива рек затопленными в регионе оказались 11 населенных пунктов, пострадали 390 жилых домов и 550 приусадебных участков.

Из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 487 человек, из них 173 ребенка, у родственников – 869 человек, из них 303 ребенка. В Приамурье развернуты 11 ПВР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД