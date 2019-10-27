Несогласованная акция в Элисте собрала 500 человек

На Площади Победы в Элисте в воскресенье прошла несанкционированная акция, участие в которой приняли не более 500 человек, сообщили в МВД по Республике Калмыкия.

По неофициальным данным, в акции якобы участвовали около 650 человек, однако в полиции заявили, что участниками несогласованного публичного мероприятия стали не более полутысячи человек, остальные же являются посетителями детских аттракционов, пишет РИА Калмыкия.

Сообщается, что собравшиеся проигнорировали предупреждения администрации города и представителей правоохранительных органов о том, что митинг не санкционирован.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в Москве 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.

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