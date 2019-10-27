У Стаса Пьехи случился инфаркт

Певец Стас Пьеха в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказал, как в 34 года, примерно пять лет назад, он попал в больницу с инфарктом.

По его словам, это случилось во время гастролей на фоне употребления медикаментов, алкоголя и «всякого разного», передает РИА «Новости».

Певец рассказал, что, почувствовав недомогание, сам поставил себе капельницу, однако его состояние ухудшалось.

После прилета в Москву артиста госпитализировали.

«С того момента я стал понимать, что все мои проблемы, все эти диагнозы, заболевания, оправдания связаны лишь с тем, что зависимый человек, который никогда от зависимости не выздоравливал, что мне нужно заниматься выздоровлением от зависимости», – добавил Пьеха.

В марте певица Эдита Пьеха поделилась подробностями лечения ее внука Стаса от наркозависимости.

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