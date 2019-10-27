Появилось видео переброски в Сирию бронеавтомобилей для военной полиции

В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей для нужд военной полиции на сирийскую авиабазу Хмеймим.

На кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», видно, как вначале к самолету подгоняют транспорт, а затем завозят его в транспортный отсек. После этого показано, как автомобили покидают самолет.

Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России перебросили на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» для подразделений российской военной полиции.

Напомним, военная полиция России прибыла в город Кобани для совместного с Турцией патрулирования приграничной территории.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о договоренностях президентов России и Турции по урегулированию в Сирии, а также разбиралась в том, чем отличается военная полиция от миротворцев.

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