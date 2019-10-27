На Троекуровском кладбище появился памятник Караченцову

В воскресенье на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника народному артисту России Николаю Караченцову. Памятник, выполненный из черного гранита, уже установлен, сообщил сын актера Андрей Караченцов.

«Открытие памятника Николаю Петровичу Караченцову пройдет 27 октября, в день его рождения», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что открытие памятника состоится в 15.00. Он выполнен из черного гранита. На нем нанесен рисунок со сценой из спектакля «Юнона и Авось».

«Сцена в самом конце спектакля, когда граф Резанов – роль, которую играл отец – умирая, на коленях молится и просит прощения за то, что уже не сможет выполнить то, что обещал своей родине. Из всех сюжетов, о которых мы думали, готовясь к заказу памятника, этот, как нам кажется, самый удачный», – сказал Андрей Караченцов.

По его словам, на открытии памятника соберется весь коллектив театра «Ленком», а также родственники, коллеги и друзья Караченцова. Памятник изготовлен мастерской бесплатно из уважения и любви к артисту.

Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года после тяжелой болезни, один день не дожив до 74-летия.