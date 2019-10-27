В воскресенье синоптики пообещали москвичам теплую дождливую погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 13 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 14 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, силой 6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.