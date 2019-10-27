В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

В подмосковном Воскресенске задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве родителей, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 25 октября в одной из квартир Воскресенска были обнаружены тела супругов с множеством колото-резаных ран.

«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении двойного убийства задержан сын потерпевших. На допросе следователю мужчины дал признательные показания», – говорится в сообщении на сайте регионального главка.

Следствие намерено в ближайшее время направить в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.

Напомним, в начале октября россиянин признался в убийстве родителей в Лондоне.