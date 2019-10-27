Самбурская обвинила Малахова в попытках свести девушек с олигархами

Актриса театра и кино Настасья Самбурская выступила с критикой телеведущего Андрея Малахова после выхода его передачи о расценках Instagram-моделей за эскорт-услуги.

Актриса Настасья Самбурская поддержала заявление напарницы по сериалу «Универ» Натальи Рудовой о том, что телеведущий Андрей Малахов предлагал «талантливым, красивым и успешным девушкам» познакомиться с олигархом. Об этом Самбурская написала в комментариях к посту Рудовой в Instagram, отметив, что к ней лично Малахов с подобным предложением обращался несколько раз, сообщает URA.RU.

«После второго [предложения] вежливо попросила больше ничего подобного мне не предлагать, оскорбился, но перестал», – цитирует издание Самбурскую.

Ранее Рудова резко отреагировала на упоминание своего имени в выпуске программы «Прямой эфир» с Малаховым на телеканале «Россия-1», где рассказывалось о девушках, оказывающих эскорт-услуги. Фигурантами расследования телевизионщиков стали Instagram-модель и бывшая участница «Дома-2».

«Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ!» – написала Рудова, добавив, что, по ее сведениям, он обращался с аналогичными предложениями и к другим женщинам.

Рудова считает, что Малахов обманом взял интервью у ее директора, смонтировал его так, как ему было нужно, и вписал ее имя в «Прямой эфир» о падших женщинах.

Она также добавила, что таким образом телеведущий хотел сорвать высокие рейтинги своей программы. Актриса также отметила, что в передаче не упоминались конкретные факты, поэтому с точки зрения закона ей нечего предъявить Малахову.