Игроки устроили массовую драку на матче молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала»

Массовая драка произошла во время матча 14-го тура молодежного первенства России по футболу между грозненским «Ахматом» и тульским «Арсеналом».

Встреча состоялась в субботу в Грозном и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, передает РИА «Новости».

В конце первого тайма после жесткого столкновения двух игроков завязалась потасовка, переросшая в драку. Представители команд и запасные игроки выбежали на поле, чтобы разнять участников стычки.

Драка на футболе: Ахмат - Арсенал (молодежные команды) pic.twitter.com/YsK6hiyA8R — Юрий Вильмовский (@Yurok_Texas) October 26, 2019

Как сообщается на странице «Арсенала» в Twitter, арбитр показал три красные карточки – поле покинул один игрок тульской команды и двое – из «Ахмата».

На прошлой неделе на турнире по ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между представителями команд двух бойцов началась массовая драка.