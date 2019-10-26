В субботу синоптики пообещали москвичам теплую солнечную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 9 градусов тепла. Ко второй половине дня температура воздуха поднимется до плюс 11-12 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 4-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.