РЖД запланировали запустить «детского купе»

Структура ОАО «РЖД» «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) успешно протестировала «детское купе», предназначенное для путешествий с детьми. Планируется, что сервис будет запущен во всей стране в 2020 году, рассказал гендиректор ФПК Петр Иванов.

Сервис тестировался с августа 2019 года в поезде Анапа-Москва. В итоге продажи детских билетов увеличились на 50%.

«Это гораздо больше, чем в целом по стране. Значит, это востребовано, это точно нужно, поэтому мы точно совершенно «детское купе» будем продвигать и дальше, точно будем эту историю тиражировать», – приводит слова Иванова «Интерфакс».

Проект ожидают некоторые доработки, так компания планирует оформить купе немного иначе, добавить и игрушки и сделать его, по словам Иванова, более user friendly.

В сервисе «детское купе» разработана дополнительная защита нижних полок от падения, также в купе есть игрушки и настольные игры.

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