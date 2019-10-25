Капитан советского судна раскрыл тайны найденной в Бразилии бутылки с посланием

Капитан дальнего плавания Виктор Юдин рассказал о брошенной у берегов Гренландии в 1985 году с борта советского БМРТ «Атлант» бутылке с посланием, которую в октябре 2019 года нашли на пляже в Бразилии.

В бутылке, которую студенты нашли на пляже, было запечатано послание от калининградских моряков.

Журналисты связались с упомянутым в записке Виктором Адриановичем Юдиным, которому сейчас 80 лет. Капитан рассказал, что во время празднования его дня рождения, команде пришла идея оставить послание потомкам

«Несмотря на сухой закон, мы брали в рейс небольшой запас спиртного, чтобы отмечать праздники. В мой день рождения ребята меня поздравили, было такое дело. А потом кому-то пришла мысль написать письмо потомкам и отправить его в море. Текст я прочитал, там ничего крамольного не было, написали с юмором. Ту бутылку, возможно, подхватило ответвление Гольфстрима, она доплыла до Северного моря, затем через Ла-Манш и далее вдоль Африки до экватора. Там сильное течение идет с востока на запад до Южной Америки в сторону Бразилии», – рассказал капитан «Комсомольской правде».

Напомним, бутылку с запиской нашли на побережье бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул.

«Адресовано письмо тем, кто не полениться выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ (министерства рыбного хозяйства, – прим. ВЗГЛЯД) и Правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции, в день чествования моряка, капитана дальнего плавания Юдина В.А., в его день рождения. Нашедших это послание, прошу сообщить место и время вскрытия при прочтении этого письма», – говорилось в послании.