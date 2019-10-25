Украина решила экспортировать в Китай антилоп

Госпотребслужба Украины сообщила о согласовании Украиной и Китаем международного ветеринарного сертификата для экспорта антилоп (SAIGA TATARICA) из страны в КНР.

В ведомстве добавили, что ранее Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Главное таможенное управление КНР подписали меморандум о ветеринарном сертификате для экспорта антилоп из Украины в Китай, говорится в сообщении на сайте Госпотребслужбы.

Ранее в Белоруссии заявили о высоких перспективах разведения улиток и лягушек для экспорта.