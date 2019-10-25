Премьер Казахстана предложил отменить роуминг в странах ЕАЭС

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил начать отмену роуминга мобильных операторов в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Евразийский экономический союз создавался в первую очередь для граждан наших стран, поэтому каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. В этих целях считаю необходимым начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках нашего интеграционного объединения», – сказал Мамин, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что различий в технологиях оказания услуг нет. «Вопрос заключается в различии законодательств и межоператорских тарифах», – добавил Мамин.

«Предлагаю разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга, что позволит избежать потерь для операторов», – заключил премьер Казахстана.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия не смогли договориться об отмене роуминга в рамках Союзного государства.