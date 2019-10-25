Предложено ввести уголовную ответственность для нелегальных кредиторов

В Госдуму внесены поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы о введении уголовной ответственности для нелегальных кредиторов, фигурантов таких дел предлагается лишать свободы на срок до трех лет.

Авторами инициативы выступили глава бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев и группа депутатов.

Журавлев подчеркнул, что сейчас, согласно законодательству, за незаконную профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов предусмотрена только административная ответственность.

«Вместе с тем, как показывает практика мониторинга финансовых рынков, довольно часто возникают ситуации, когда лицо, незаконно осуществляющее деятельность по предоставлению потребительских займов, продолжает ее осуществлять после привлечения к административной ответственности», – цитирует Журавлева РИА «Новости».



Он добавил, что «законопроектом предусмотрено введение отдельного состава преступления – незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов и деятельности по предоставлению кредитов (займов) физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, и установление уголовной ответственности за данный вид деятельности».



По словам сенатора, подобные правонарушения будут караться штрафом в размере от 300 тыс до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Отмечается, что к уголовной ответственности будут привлекаться те лица, которые ранее привлекались к административной ответственности, а также если предоставляемая сумма займа превышает 2,25 млн рублей. Кроме того, законопроект также предусматривает возможность конфискации имущества за совершение подобных правонарушений.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ввести уголовную ответственность за создание нелегальных микрофинансовых и кредитных организаций. Идею о введении уголовной ответственности для нелегальных кредиторов также поддержал Минфин.